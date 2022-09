Faremo un’opposizione dura ma costruttiva, dice Calenda (Di lunedì 26 settembre 2022) Le forze democratiche, repubblicane e liberali del Paese avevano un obiettivo chiaro: volevano fermare l’avanzata populista e sovranista di Fratelli d’Italia. Non è andata come sperato. «L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto», ha detto Carlo Calenda la mattina post-voto. Il leader di Azione – partito che in coalizone con Italia Viva ha preso il 7,7% – ringrazia «i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni». Ma di certo non è soddisfatto per il quadro politico restituito dalle urne. «Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare», ha detto. La conseguenza, spiega, è l’unica possibile: «Faremo ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) Le forze democratiche, repubblicane e liberali del Paese avevano un obiettivo chiaro: volevano fermare l’avanzata populista e sovranista di Fratelli d’Italia. Non è andata come sperato. «L’obiettivo di fermare la destra e andare avanti con Draghi non è stato raggiunto», ha detto Carlola mattina post-voto. Il leader di Azione – partito che in coalizone con Italia Viva ha preso il 7,7% – ringrazia «i quasi due milioni di cittadini che hanno deciso di votare una lista nata a ridosso delle elezioni». Ma di certo non è soddisfatto per il quadro politico restituito dalle urne. «Gli italiani hanno scelto di dare una solida maggioranza alla destra sovranista. Consideriamo questa prospettiva pericolosa e incerta. Vedremo se la Meloni sarà capace di governare», ha detto. La conseguenza, spiega, è l’unica possibile: «...

