Fabio Quartararo, frustrato e contento: sono otto punti d'oro (Di lunedì 26 settembre 2022) frustrato, ma contento. Fabio Quartararo, attuale leader della classifica piloti della MotoGP, vive due sensazioni contrastanti in cuor suo: da una parte c'è la rabbia che deriva dalla mancata e prolungata competitività della sua Yamaha, dall'altra parte invece gli otto punti conquistati sui rivali Francesco Bagnaia (caduto nelle ultime curve) e Aleix Espargarò (arrivato sedicesimo dopo aver cambiato il motore) hanno aumentato il gap del transalpino in classifica piloti. Una boccata d'ossigeno. Le parole di Fabio Quartararo (Credit foto – pagina Facebook Fabio Quartararo)Ecco cosa ha detto il campione del mondo francese al termine del Gran Premio di Motegi che gli ha regalato otto ...

