Elezioni | fair play Di Maio | Complimenti a Meloni e Conte | i due vincitori di queste elezioni

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Faccio i mieia Giorgiae Giuseppe, i duedi. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi anni e per quello che li aspetta nei prossimi mesi: siamo una grande democrazia, una grande Nazione, e anche se abbiamo nubi all’orizzonte, insieme ce la faremo”. Lo scrive Luigi Disu Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte , i due vincitori di queste. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi anni e per quello che li aspetta nei prossimi mesi: siamo una grande democrazia, una grande ...Elezioni 2022, la caduta della Lega Solo tre anni dopo il risultato delle Europee, il 34% dei voti, il partito guidato da Matteo Salvini è in caduta libera e si arresta al 9% dei consensi ...La leader di Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social vari contenuti nel giorno delle elezioni politiche. I post sono stati condivisi su Twitter, Instagram, Facebook, TitkTok: tra questi anche un co ...