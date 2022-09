Di Maio rompe il silenzio e ammette la sconfitta | “Non è il risultato che mi aspettavo”

Quotidiano online

... tanto che c'è già chigli indugi e non gioca di scaramanzia. Vittorio Sgarbi, da anni volto ... lo stesso non si può dire altrove: "Il partito di Tabacci e Dicosa crede che possa prendere a ...Un outsider alle elezioni E poi E poi Conte guarda avanti: discute animatamente con Beppe Grillo ,definitivamente con Di, 62.000 militanti pentastellati del web lo eleggono Presidente ... Di Maio è fuori dal Parlamento: il grande sconfitto di queste elezioni politiche Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una rifle ..."Di Maio sconfitto in casa" nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta ha raccolto il 24,4% finendo secondo dietro Sergio Costa ...