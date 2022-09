Comune di San Lazzaro di Savena: Concorso per 7 Contabili (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Comune di San Lazzaro di Savena ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Istruttore Assistente Amministrativo e/o Contabile, categoria C. Viene offerto contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi. Si comunica che alcuni Posti sono riservati. Bando di Concorso E' indetta la procedura di selezione per la stipula di contratto di formazione e lavoro (dodici mesi) per l'eventuale copertura di sette posti di istruttore, assistente amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C, di cui due posti riservati ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2 e due posti riservati ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 (cod. CFL 03 2022). Requisiti ed Invio ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildi Sandiha indetto unPubblico per la ricerca di 7 Figure Professionali come Istruttore Assistente Amministrativo e/o Contabile, categoria C. Viene offerto contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi. Si comunica che alcuni Posti sono riservati. Bando diE' indetta la procedura di selezione per la stipula di contratto di formazione e lavoro (dodici mesi) per l'eventuale copertura di sette posti di istruttore, assistente amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C, di cui due posti riservati ai soggetti di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2 e due posti riservati ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 (cod. CFL 03 2022). Requisiti ed Invio ...

