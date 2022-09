Chelsea, Thiago Silva: “Voglio andare avanti fino ai 40 anni” (Di lunedì 26 settembre 2022) Thiago Silva non ha ancora intenzione di dare l’addio al calcio. Il 38enne brasiliano, in scadenza col Chelsea nel prossimo giugno, vuole giocare ancora un paio d’anni e dimostrare di essere ancora competitivo ad alti livelli. Queste le sue parole in un’intervista ai canali ufficiali del club londinese: “Parlo spesso con Ibrahimovic, ultimamente più spesso perché il mio Chelsea e il suo Milan giocheranno contro in Champions League. Il mio obiettivo è fare come lui, giocare fino ai 40 anni, ma non so se riuscirò a rimanere a questo livello, a tenere così alto il grado di competitività. Dipende da questa stagione e da cosa accadrà al Mondiale“. L’incognita per l’ex Milan è rappresentata anche dalla situazione contrattuale: “Il finale della mia carriera dipenderà anche ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022)non ha ancora intenzione di dare l’addio al calcio. Il 38enne brasiliano, in scadenza colnel prossimo giugno, vuole giocare ancora un paio d’e dimostrare di essere ancora competitivo ad alti livelli. Queste le sue parole in un’intervista ai canali ufficiali del club londinese: “Parlo spesso con Ibrahimovic, ultimamente più spesso perché il mioe il suo Milan giocheranno contro in Champions League. Il mio obiettivo è fare come lui, giocareai 40, ma non so se riuscirò a rimanere a questo livello, a tenere così alto il grado di competitività. Dipende da questa stagione e da cosa accadrà al Mondiale“. L’incognita per l’ex Milan è rappresentata anche dalla situazione contrattuale: “Il finale della mia carriera dipenderà anche ...

