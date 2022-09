ATP Sofia 2022, Jannik Sinner: “Voglio esprimere il mio miglior tennis, speciale essere dove ho vinto la prima volta” (Di lunedì 26 settembre 2022) Jannik Sinner ha iniziato la sua settimana con il ritorno in top-10 nel ranking ATP e l’ambizione è quella ora di andare a Sofia (Bulgaria) e prova a vincere per la terza volta consecutiva il torneo sul veloce indoor bulgaro. Non sarà un obiettivo semplice per la presenza di giocatori di livello assoluto, come il padrone di casa Grigor Dimitrov e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada). In conferenza stampa, Sinner ha rivelato le proprie sensazioni: “Mi sento bene e sono contento di essere qui, per me è un posto speciale vista la mia prima vittoria nel circuito. Non sarà facile riconfermarsi per la qualità del torneo, considerando che ai nastri di partenza ci sono giocatori di grande livello come ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022)ha iniziato la sua settimana con il ritorno in top-10 nel ranking ATP e l’ambizione è quella ora di andare a(Bulgaria) e prova a vincere per la terzaconsecutiva il torneo sul veloce indoor bulgaro. Non sarà un obiettivo semplice per la presenza di giocatori di livello assoluto, come il padrone di casa Grigor Dimitrov e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, vincitore quest’anno del Masters1000 di Montreal (Canada). In conferenza stampa,ha rivelato le proprie sensazioni: “Mi sento bene e sono contento diqui, per me è un postovista la miavittoria nel circuito. Non sarà facile riconfermarsi per la qualità del torneo, considerando che ai nastri di partenza ci sono giocatori di grande livello come ...

