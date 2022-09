Al settimo mese di gravidanza le si rompono le acque: partorisce due bimbi in autostrada (Di lunedì 26 settembre 2022) partorisce prima del previsto, in una corsia di emergenza sull’autostrada. Una situazione estrema quella vissuta da una mamma di 30 anni di Marano Equo, vicino a Subiaco. Nascono prima del previsto sull’A24 I bimbi sono settimini e sono dunque nati prima del previsto. I genitori non se lo aspettavano e infatti le condizioni nel quale ha partorito la mamma sono state veramente estreme: su un’ambulanza del 118, su una corsia di emergenza dell’autostrada A24 di domenica notte. Il mezzo di soccorso, infatti, sperava di raggiungere l’ospedale di Tivoli in tempo ma non ce l’ha fatta. I sanitari si sono fermati in corsia di emergenza prima dell’uscita di Castel Madama, vicino Roma. La donna è stata assistita da un medico, da un infermiere ostetrico e dallo stesso autista dell’ambulanza. I bambini sono ora in buone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022)prima del previsto, in una corsia di emergenza sull’. Una situazione estrema quella vissuta da una mamma di 30 anni di Marano Equo, vicino a Subiaco. Nascono prima del previsto sull’A24 Isono settimini e sono dunque nati prima del previsto. I genitori non se lo aspettavano e infatti le condizioni nel quale ha partorito la mamma sono state veramente estreme: su un’ambulanza del 118, su una corsia di emergenza dell’A24 di domenica notte. Il mezzo di soccorso, infatti, sperava di raggiungere l’ospedale di Tivoli in tempo ma non ce l’ha fatta. I sanitari si sono fermati in corsia di emergenza prima dell’uscita di Castel Madama, vicino Roma. La donna è stata assistita da un medico, da un infermiere ostetrico e dallo stesso autista dell’ambulanza. I bambini sono ora in buone ...

