Ungheria-Italia, Mancini: "Immobile? Troppo rischioso. I giocatori dovrebbero amare di più la Nazionale"

"Con Immobile abbiamo provato. Lui voleva restare con noi e sarebbe rimasto volentieri. Stamattina però abbiamo deciso di lasciarlo a riposo: non si poteva rischiare". Ha aperto così la conferenza stampa il ct dell'Italia, Roberto Mancini, alla vigilia della sfida di Budapest contro l'Ungheria, match che mette in palio un posto per le Final Four di Nations League: "Giocare in Ungheria non è mai semplice. Il mio ex compagno di squadra Rossi ha fatto un ottimo lavoro. Loro sono avvantaggiati dal fatto di poter giocare anche per il pareggio, dico che abbiamo 50 e 50. Il fatto di esser qui a giocarci il primo posto ci fa piacere". Poi un sassolino dalla scarpa: "La cosa più importante è aver la voglia di venire in Nazionale da parte dei giocatori, poi noi abbiamo sempre ...

