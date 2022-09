Tutti in lacrime per la bambina | Il principe William distrutto dopo un forte gesto (Di domenica 25 settembre 2022) Il principe William dopo la morte della Regina Elisabetta il mondo e la famiglia reale sono completamente distrutti. Un dolce dono rende le cose ancora più delicate. Ecco cosa succede. La Regina Elisabetta è scomparsa l’otto settembre lasciando un incredibile vuoto non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. La donna ha regnato per ben settant’anni con decisione e compassione diventando un incredibile punto di riferimento per i sudditi inglesi i quali hanno onorato la Regina in questi lunghi e difficili giorni di tristezza. Dalla sua dipartita il Regno Unito ha osservato ben dieci giorni di lutto fino a quando il 19 settembre ci sono stati i funerali ufficiali alla presenza di numerosi politici e altre cariche reali mondiali. Purtroppo, però, per la Royal Family dieci giorni di veglia non bastano ad onorare la Regina ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 settembre 2022) Illa morte della Regina Elisabetta il mondo e la famiglia reale sono completamente distrutti. Un dolce dono rende le cose ancora più delicate. Ecco cosa succede. La Regina Elisabetta è scomparsa l’otto settembre lasciando un incredibile vuoto non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. La donna ha regnato per ben settant’anni con decisione e compassione diventando un incredibile punto di riferimento per i sudditi inglesi i quali hanno onorato la Regina in questi lunghi e difficili giorni di tristezza. Dalla sua dipartita il Regno Unito ha osservato ben dieci giorni di lutto fino a quando il 19 settembre ci sono stati i funerali ufficiali alla presenza di numerosi politici e altre cariche reali mondiali. Purtroppo, però, per la Royal Family dieci giorni di veglia non bastano ad onorare la Regina ...

fanpage : L'essenza dello sport in una sola foto. Ieri è stato l'ultimo match di #Federer, una serata emozionante che inevit… - FiorinoLuca : Le tue lacrime Roger sono quelle di tutti noi. Il tuo nome sarà legato al tennis come Jordan nel basket, Pelé e M… - whataboutgiuls_ : io sono in lacrime. Ho paura per tutti questi bambini. Ho paura per tutti questi genitori. Ho paura per dove possia… - lavende29154593 : @Entreri_Arnodas Ho la tl degli altri miei profili twitter invasa da GNOOOOOOO. A me fanno schifo tutti, piddini, p… - beabella68 : mi sembra di essere tornati ai tempi dei trionfi di Berlusconi il lunedì TUTTI ad imprecare ma CHI LO VOTAVA? legg… -