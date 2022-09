Specialissimo camicia a righe | come | dove e perché indossarla subito

Leggi su gqitalia

(Di domenica 25 settembre 2022) Cosa sarebbe un guardaroba moderno senza (almeno) una bella camicia a righe? O magari un paio? Sottili, ipnotiche oppure ultra grafiche, le righe di una camicia da uomo spesso alludono a un'eleganza sottile anche nella loro accezione più rilassata e casual. Se il buon Alan Klein in Striped Purple Shirt del 1962 de-canta con il tipico accento brit il fascino indiscutibile del suo outfit smagliante imperniato su una sciantosa camicia a righe viola, il testo più struggente e poetico di I got Stripes di Johnny Cash uscito nel 1959 cita invece senza mezzi terminiinesorabilmente le righe orizzontali della divisa da carcerato cambieranno per sempre il destino dell'io cantante. Già, le righe soavi della nota camicia a righe bianca e blu, così amata nel corso della storia da aristocratici, banchieri ed esponenti della upper class, rappresentano solo una parte di un segno ...