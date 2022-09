Sabaudia | Gentili | Chiumento e Schera di bronzo al Mondiale di Canottaggio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 25 settembre 2022) Racice – Ieri a Racice in Repubblica Ceca è arrivata una splendida medaglia diper Giacomo, Lucae Andreaa bordo del “quattro di coppia” ai Campionati del Mondo Senior di. I tre canottieri delle Fiamme Gialle insieme a Nicolò Carucci (SC Gavirate) sono saliti sul terzo gradino del podio dopo una gara non adatta ai deboli di cuore. Gli Azzurri sono partiti fortissimo, come al loro solito, prendendo la testa della gara con Polonia, Gran Bretagna e Olanda a inseguire. Sul passo è l’imbarcazione polacca a passare in prima posizione tallonata dagli inglesi con l’Italia che ora deve guardarsi le spalle dagli olandesi. Gli ultimi 500 metri sono infernali, le velocità degli armi salgono vertiginosamente, nelle ultime palate vittoria e Titolo ...