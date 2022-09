Rompicapo geometrico | Conta tutti i triangoli | sicuro di farcela in 7 secondi?

Leggi su ck12

(Di domenica 25 settembre 2022) Prova a risolvere questoma occhio al tempo. Avrai solo 7a disposizione perreCK12 24 09 22 (Brightside screenshot)Se non ti sei mai imbattuto in questo, è il momento giusto per metterti alla prova. Vediamo come te la caverai in soli 7. Le persone amano cimentarsi in questi test e, perché rubano pochi minuti e possono essere molto divertenti. Intanto che si gioca, si misurano le proprie capacità e si scopre a volte di essere molto abili. La geometria e la matematica sono tra le materie scolastiche più odiate e temute, ma in realtà da adulti questi ...