Real Madrid | Camavinga | «Sto imparando da Modric e Kroos»

(Di domenica 25 settembre 2022) Le parole di, giovane talento del: «Ancelotti ci mette tutti sullo stesso piano, anche i giovani» Eduardo, giovane talento delsi è concesso ai microfoni di GQ per un’intervista. Di seguito le sue parole. MIGLIORAMENTI – «Ho sempre sognato di giocare nel. L’impatto con lo spogliatoio è stato positivo, perché ho un carattere estroverso e parlo con tutti. L’adattamento è stato veloce, in generale asi vive benissimo. Stomolto, specialmente dache mi suggeriscono anche come gestire il tempo libero. Ho seguito i loro consigli sul recupero e il riposo e mi sto trovando benissimo». ANCELOTTI – «Se ne parla come uno dei ...

DavideWinnie : Oltre all'#EuropaLeague ricordiamo come si è conclusa l'ultima giornata de #LaLiga - junews24com : Mercato Juve, super occasione da Madrid: lascerà il Real a zero! - - MimmoBasciano : @pietroraffa Al prossimo gennaio se lo contendono PSG e Real Madrid - LafaelReao : @majewsky2000 Alessandro Matri nell'amichevole Real Madrid Milan - Lucas777cringe1 : @Gabriel82598355 @lucasfautino18 @retrancados Benzema é benzema Real Madri é real Madrid -

TUTTO mercato WEB

... Jonas Hofmann (Borussia Monchengladbach) - 84 CDM: Palhinha (Fulham) - 84 LW: Heung - Min Son (Tottenham Hotspur) - 90 ST: Ciro Immobile (Lazio) - 87 RW: Federico Valverde () - 86 ...Non è un mistero, infatti, ribadire come sulle tracce di Joao Gomes ci siano anche United, Liverpool etra le altre, che però per motivi diversi non hanno ancora affondato il colpo, ... Real Madrid, Asensio non rinnova e sarà addio: sull'attaccante piomba l'interesse del Barcellona Guarda anche alla Spagna, la Juve, per rinforzare l'attacco. E in particolare al Real Madrid, dove a ingolosire diversi club è soprattutto la situazi ...Clarence Seedorf, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Festival dello Sport. Tra gli altri argomenti trattati c’è stato quello del razzismo, ritenuto… Leggi ...