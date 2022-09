Putin: 'pene più severe per i disertori' continuano però le proteste in Russia (Di domenica 25 settembre 2022) - Il Presidente russo ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare e il ministro degli esteri Lavrov accusa l'occidente: Stati uniti e Unione Europea sono ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 settembre 2022) - Il Presidente russo ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare e il ministro degli esteri Lavrov accusa l'occidente: Stati uniti e Unione Europea sono ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin: 'Pene più dure a chi si arrende o diserta' #ANSA - fanpage : Vladimir Putin ha firmato oggi un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. Fino a 1… - sole24ore : #Ucraina. #Putin firma la legge: pene più severe per chi diserta. I Paesi baltici e dell’Est chiudono le porte agli… - SaCe86 : Pene più dure per i disertori, arrestati 700 manifestanti - dariomasiero : RT @sole24ore: #Ucraina. #Putin firma la legge: pene più severe per chi diserta. I Paesi baltici e dell’Est chiudono le porte agli obiettor… -