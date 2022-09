Ostapenko-Alexandrova in tv oggi | orario | canale e diretta streaming finale Wta Seul 2022

(Di domenica 25 settembre 2022) Jelenasfiderà Ekaterinanelladel torneo Wta 250 di Seoul. Poche sorprese nel corso della settimana coreana, con l’atto conclusivo che vedrà protagoniste le prime due teste di serie del tabellone. La lettone, numero uno, ha dovuto faticare non poco, finendo per vincere al terzo set in ben tre dei quattro incontri disputati. Più semplice il cammino della russa, che ha perso un parziale di gioco solo nel match d’esordio contro la Muhammad. Si stratta del settimo scontro diretto tra le due, con lache conduce 4-2 e ha vinto l’ultimo precedente pochi mesi fa sul rosso di Madrid. Perè la tredicesimasul circuito maggiore e ha un bilancio di cinque vittorie e sette sconfitte. La russa invece insegue il suo ...

Seoul e Tokyo: ecco le finali Nel Wta di Seoul saranno Ekaterina e Jelena a contendersi il trono. Tutto facile per la tennista russa contro Tatjana Maria, la lèttone approfitta ...... Raducanu è stata costretta a ritirarsi dalla semifinale del Korea Open contro Jelena per infortunio, lasciando così che la lettone affronti la seconda testa di serie Ekaterina...