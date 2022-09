MotoGP, Marc Marquez: “Finalmente nessun dolore al braccio! Gara tranquilla, costante: sono felice” (Di domenica 25 settembre 2022) La partenza dalla pole position al Gran Premio di Giappone 2022 di MotoGP per Marc Marquez è stata una pura iniezione di fiducia, e la si è vista direttamente nella Gara odierna: era difficile mantenere il primato, lo stesso pilota della Honda ne era consapevole, ma il piazzamento in quarta posizione rappresenta un risultato più che positivo. A fine Gara, quando sembrava proiettato verso il quinto posto, si è di fatto riacceso insediando Miguel Oliveira, per poi sorpassarlo negli ultimi giri e portando a casa il positivo quarto posto. Ma soprattutto, le condizioni del braccio sembrano progressivamente migliorare, un’ottima notizia per Marquez. Ecco il commento dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport: “sono molto contento, non solo per il risultato, ma anche perché per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) La partenza dalla pole position al Gran Premio di Giappone 2022 diperè stata una pura iniezione di fiducia, e la si è vista direttamente nellaodierna: era difficile mantenere il primato, lo stesso pilota della Honda ne era consapevole, ma il piazzamento in quarta posizione rappresenta un risultato più che positivo. A fine, quando sembrava proiettato verso il quinto posto, si è di fatto riacceso insediando Miguel Oliveira, per poi sorpassarlo negli ultimi giri e portando a casa il positivo quarto posto. Ma soprattutto, le condizioni del braccio sembrano progressivamente migliorare, un’ottima notizia per. Ecco il commento dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport: “molto contento, non solo per il risultato, ma anche perché per ...

