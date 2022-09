Moto3, risultato warm-up GP Giappone: Sasaki precede Foggia, sessione difficile per Guevara (Di domenica 25 settembre 2022) Ayumu Sasaki (Max Racing) ha siglato il giro veloce nel warm-up del Gran Premio del Giappone, sedicesima tappa del Mondiale Moto3. Il padrone di casa siglato il crono di 1.57.860 con solo 5 decimi di scarto su Dennis Foggia (Leopard), competitivo per tutto il fine settimana. Il romano ha saputo avere la meglio su David Munoz (Boe) e Diogo Moreira (MT Helmets – MSi), rispettivamente in terza e quarta piazza a +135 ed a +235. Ottimi segnali anche dall’iberico Daniel Holgado (KTM), quinto davanti a Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi), Jaume Masià (KTM) e Stefano Nepa (Angeluss MTA Team). Adrián Fernández (KTM) e Riccardo Rossi (SIC) hanno concluso la Top10 di una sessione che ha visto molte cadute. Da rimarcare principalmente la scivolata dell’iberico Izan Guevara (Aspar), ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) Ayumu(Max Racing) ha siglato il giro veloce nel-up del Gran Premio del, sedicesima tappa del Mondiale. Il padrone di casa siglato il crono di 1.57.860 con solo 5 decimi di scarto su Dennis(Leopard), competitivo per tutto il fine settimana. Il romano ha saputo avere la meglio su David Munoz (Boe) e Diogo Moreira (MT Helmets – MSi), rispettivamente in terza e quarta piazza a +135 ed a +235. Ottimi segnali anche dall’iberico Daniel Holgado (KTM), quinto davanti a Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi), Jaume Masià (KTM) e Stefano Nepa (Angeluss MTA Team). Adrián Fernández (KTM) e Riccardo Rossi (SIC) hanno concluso la Top10 di unache ha visto molte cadute. Da rimarcare principalmente la scivolata dell’iberico Izan(Aspar), ...

Delio92 : Pole casalinga per #suzuki in #moto3. In prima fila con lui a sorpresa #ogden al suo miglior risultato in carriera… - zazoomblog : Moto3 risultato FP2 GP Giappone: Dennis Foggia in vetta sotto la pioggia - #Moto3 #risultato #Giappone: #Dennis - zazoomblog : Moto3 risultato FP1 GP Aragon: Sasaki detta il ritmo su Guevara nono posto per Foggia - #Moto3 #risultato #Aragon:… -