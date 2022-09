LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’uomo dei Benetton ammette: «colpe nella strage del bus» Nel mezzo precipitato… - ItaliaStartUp_ : L'inventore del concetto di metaverso vuole costruirsene uno suo - CreDelacruz : @ItaliaViva @LelloEsposito5 @Ettore_Rosato Sei un imbecille. L’inventore del rosatellum. La legge elettorale più idiota del siatema solare. - VPrivaci : L’inventore del corsivœ - Ealloraditelo : RT @marcoregni: Ho votato! Per favorire il ritorno di #Draghi prima dei probabili 18 mesi. Ps inventore del tagliando anti frode deve esser… -

ReWriters

Quel Paolo Ottaviani, coltissimo ex bibliotecario della Stranieri,di 'trecce' e schemi ... Paolo Ruffilli ed Eugenio De Signoribus, sodale di Ilde Arcelli e co - fondatoresuo ...Convinto che i popoli abbiano sempre bisogno di una guida carismatica, l'cefalometro tascabile (strumento per misurare il cranio) considerava la maggior parte dei capi politici 'retori ... Alla (ri)scoperta di Duane Eddy: l'inventore del twang All'epoca Stephenson stava pubblicizzando il suo ultimo romanzo, Termination Shock, che aveva come tema l'ingegneria climatica: "Il tema della promozione del libro è diventata "Neal, cosa ne pensi del ...L’intervista. Stefano Brozzoni, dall’Esperia al mondo: a 62 anni è imprenditore ed esperto di intelligenza artificiale. «Ai miei figli dico: serve coraggio e tanto impegno». Con talento, impegno e cre ...