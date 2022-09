Lazio, Tare via a fine stagione? Cosa succede in casa biancoceleste (Di domenica 25 settembre 2022) Lazio, Tare lascia i biancocelesti al termine di questa stagione: ecco Cosa sta succedendo. Le ultime novità La posizione di Igli Tare all’interno della Lazio si trova ad un bivio. A luglio il ds aveva pensato all’addio, ma tra nove mesi questa ipotesi potrebbe farsi certezza. Secondo quanto riportato stamani da Il Messaggero, a giugno a Igli scadrà il contratto, Lotito stavolta gli avrebbe già dato più libertà di guardarsi intorno, ma non ci sono più Eintracht e Milan, c’è solo la Federazione albanese dietro l’angolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022)lascia i biancocelesti al termine di questa: eccostando. Le ultime novità La posizione di Igliall’interno dellasi trova ad un bivio. A luglio il ds aveva pensato all’addio, ma tra nove mesi questa ipotesi potrebbe farsi certezza. Secondo quanto riportato stamani da Il Messaggero, a giugno a Igli scadrà il contratto, Lotito stavolta gli avrebbe già dato più libertà di guardarsi intorno, ma non ci sono più Eintracht e Milan, c’è solo la Federazione albanese dietro l’angolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

