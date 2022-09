L’Arsenal è ancora alla ricerca del centrocampista 24enne del Lione Houssem Aouar (Di domenica 25 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: . Aouar è ??stato fortemente legato all’allontanamento dal Lione più volte negli ultimi anni. Il nazionale francese ha giocato solo un’apparizione finora con il Lione in questa stagione e, secondo Fichajes, è quasi sicuro di lasciare il club la prossima estate. Il rapporto afferma inoltre che L’Arsenal è ancora interessato a ingaggiare il centrocampista 24enne. Affronteranno la concorrenza di Newcastle, Real Betis e Juventus per assicurarsi la sua firma, ma sta diventando sempre più improbabile che rimanga in Francia così com’è. Houssem Aouar in azione per il Lione. Altre storie / Ultime notizie Il contratto di Aouar al ... Leggi su justcalcio (Di domenica 25 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: .è ??stato fortemente legato all’allontanamento dalpiù volte negli ultimi anni. Il nazionale francese ha giocato solo un’apparizione finora con ilin questa stagione e, secondo Fichajes, è quasi sicuro di lasciare il club la prossima estate. Il rapporto afferma inoltre cheinteressato a ingaggiare il. Affronteranno la concorrenza di Newcastle, Real Betis e Juventus per assicurarsi la sua firma, ma sta diventando sempre più improbabile che rimanga in Francia così com’è.in azione per il. Altre storie / Ultime notizie Il contratto dial ...

SutimaLifeStyle : @CuoreRoberto si perche' se quando l'arsenal decide di fare un offerta per un giocatore, informa la stampa ancora p… - _chiaracx : @lifeelsee godo ancora di più ha snobbato l'arsenal e ha scelto noi - HeyMiChiamoCiao : @ilbanale 2/2 Matic a detta dell’allenatore del Manchester era ancora richiesto lì, eppure lui ha voluto cambiare a… - ZonaBianconeri : RT @SergioFiscion: La domenica si gioca come ci si è allenati in settimana e la scusa 'eh ma si gioca ogni 3 giorni' vale per noi come per… - SergioFiscion : La domenica si gioca come ci si è allenati in settimana e la scusa 'eh ma si gioca ogni 3 giorni' vale per noi come… -

La Juventus non lo molla: finalmente arriva gratis ... con la fascia sinistra ancora scoperta e l'obiettivo costituito ... Anche l'Arsenal ha acceso i radar sul francese, quello dei Gunners ... MotoGp, Miller su Ducati vince in Giappone. Bagnaia cade, Quartararo (8°) allunga A 4 gp dalla fine i giochi sono ancora aperti, ma che peccato: il ... 1 - 0 15:30 Bayer L. - Werder B. 1 - 1 15:30 Stoccarda - ...00 Brentford - Arsenal 0 - 3 15:00 Man. Utd - Leeds United 15:15 Everton ... Virgilio Sport ... con la fascia sinistrascoperta e'obiettivo costituito ... Ancheha acceso i radar sul francese, quello dei Gunners ...A 4 gp dalla fine i giochi sonoaperti, ma che peccato: il ... 1 - 0 15:30 Bayer. - Werder B. 1 - 1 15:30 Stoccarda - ...00 Brentford -0 - 3 15:00 Man. Utd - Leeds United 15:15 Everton ... Premier League, l'Arsenal pensa ancora a Locatelli