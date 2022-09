Iran, uccisa Hadis Najafi, la ragazza simbolo delle proteste contro il velo - Esteri - quotidiano.net (Di domenica 25 settembre 2022) La giovane è stata raggiunta da sei colpi di proiettile al petto, in viso e al collo. A sparare le forze di sicurezza ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) La giovane è stata raggiunta da sei colpi di proiettile al petto, in viso e al collo. A sparare le forze di sicurezza ...

rulajebreal : In Iran è in atto una rivoluzionare femminista e anti Fascista, guidata da donne coraggiose che chiedono liberata &… - LaStampa : In Iran uccisa Hadis Najafi, la “ragazza della coda” simbolo delle proteste - fanpage : Una ragazza canta 'Bella ciao', diffondendo un video sui social per ricordare Mahsa Amini, uccisa perché portava ma… - borntof66958438 : RT @Massimo_1062: Iran, uccisa durante le proteste Hadis Najafi, 'la ragazza della coda' diventata simbolo della protesta #MahsaAmini #Ira… - infoitestero : Iran, uccisa ‘la ragazza con la coda’ Hadis Najafi -