Iran: uccisa con 6 proiettili la 20enne Hadis Najafi mentre manifestava per Mahsa Amini (Di domenica 25 settembre 2022) C'è un'altra donna vittima delle proteste anti-velo che scuotono le piazze delle principali città dell'Iran di giorno e di notte, da 10 giorni dopo la morte della ragazza curda Masha Amini. Si tratta di Hadis Najafi, 20 anni, capelli biondi e coda di cavallo, sarebbe stata uccisa dalle forze di sicurezza Iraniane, ieri sera, durante le proteste nella città di Karaj, vicino a Teheran. Secondo notizie diffuse sui social, la ragazza è stata raggiunta da sei colpi di proiettile che l'hanno raggiunto al petto, in viso e al collo. Quella "ragazza con la coda" era diventata simbolo delle proteste anti-velo, che minacciano il governo dell'ayatollah Khamenei e della "polizia morale". In un video, diventato virale, la si vedeva legarsi i capelli con un elastico, senza l'hijab, prima di ...

rulajebreal : In Iran è in atto una rivoluzionare femminista e anti Fascista, guidata da donne coraggiose che chiedono liberata &… - Agenzia_Ansa : 'Uccisa in Iran Hadith Najafi', simbolo delle proteste. Lo riferiscono attivisti e giornalisti locali: '6 proiettil… - Corriere : Iran, 6 proiettlil al petto per Hadis Najafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simbo… - r4venclown : RT @CucchiRiccardo: Stanno giungendo notizie terribili dall'#Iran. Attivisti e giornalisti locali comunicano la morte di #HadisNajafi, poco… - ChilErminia : RT @andreapurgatori: #Iran, uccisa durante le proteste Hadis Najafi, 'la ragazza della coda' diventata simbolo della protesta -