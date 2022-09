Gazzetta il gol di Raspadori è alla Baggio ma corre quanto un centrocampista

(Di domenica 25 settembre 2022) Èl’uomo copertina del calcio italiano. È lui col suo gol – e che gol – che ha permesso all’Italia di battere 1-0 l’Inghilterra in Nations League. I meno meravigliati sono stati quelli che l’hanno visto crescere nel Sassuolo: di gol così ne ha segnati chissà quanti fin da quando era un ragazzino. E, se il paragone non suona irriverente, un po’ anche Robi, quello che una ventina di anni fa con il Brescia gelò lo stadio della Juventus: il lancio istigatore (allora Pirlo, stavolta Bonucci), uno stop forse non accarezzato con la purezza del Codino, che ci dribblò anche il portiere, ma comunque termometro di classe limpidissimagioca per la squadra: copre chilometri di campo e fa un lavoro a volte dada attaccante. E soprattutto gioca con la squadra: la ...

