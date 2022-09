‘Exit poll prospettano il Parlamento più a destra della storia’ Gaynet annuncia battaglia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022) “Gli exitilpiù astoria repubblicana, ma le battaglie per i diritti non si fermeranno”. Così Rosario Coco, presidente di. “Le forze progressiste pagano aspramente divisioni e tentativi di alleanze confuse, una legge elettorale sbagliata che è stata colpevolmente lasciata in vigore, una stagione politica di indecisioni in cui su troppi temi, a partire dai diritti, non è stato ottenuto nulla in termini legislativi- dice Coco- In attesa dei risultati finali, siamo pronti alla mobilitazione per difendere i diritti ed evitare la deriva verso laorbaniana e le politiche putiniane sui diritti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.