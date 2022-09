Esplodono i titoli di Stato | panico nella Ue | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 settembre 2022) Chiusura "pre-elettorale" da brividi per Piazza Affari che si è mantenuta in forte calo rispetto anche agli altri listini azionari del Vecchio Continente per tutta la seduta che si è poi chiusa con l'indice Ftse Mib in ribasso del 3,36% a quota 21.066 punti, mentre l'Ftse Italia All Share ha ceduto il 3,22% a 22.869 punti. In ribasso pure il l'Ftse Star che ha lasciato sul terreno l'1,04%. A Milano è andato male pressoché tutto il listino principale- in una sola giornata Piazza Affari ha bruciato ben 19 miliardi di euro - ma soprattutto il comparto degli energetici, petroliferi e industriali. RECESSIONE E VOTAZIONI - Tra le principali motivazioni che hanno fatto precipitare il listino milanese, senza dubbio, c'è quel che potrà accadere dopo la competizione elettorale di domenica, ma soprattutto il contesto economico e quello geopolitico internazionale e il rischio sempre ...