Elezioni: attesa in quartier generale M5S, 3 sale allestite e servizio sicurezza (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Tutto pronto nel quartier generale del M5S per la notte elettorale, in attesa della chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre le sale allestite per la stampa -di cui una ad hoc per le dirette tv- un centinaio i giornalisti e gli operatori accreditati per l'occasione. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non è ancora giunto nella sede di Campo Marzio, arriverà poi, insieme ai vicepresidente ed altri big del Movimento. E' stato previsto un imponente servizio di sicurezza, all'ingresso e al primo piano, dove il M5S ha i suoi uffici. Presente in sede e in prima linea, lo staff che cura la comunicazione dell'ex premier. Oltre a Rocco Casalino, al fianco di Conte l'ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Chiara Ricciuti, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set. (Adnkronos) - Tutto pronto neldel M5S per la notte elettorale, indella chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre leper la stampa -di cui una ad hoc per le dirette tv- un centinaio i giornalisti e gli operatori accreditati per l'occasione. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, non è ancora giunto nella sede di Campo Marzio, arriverà poi, insieme ai vicepresidente ed altri big del Movimento. E' stato previsto un imponentedi, all'ingresso e al primo piano, dove il M5S ha i suoi uffici. Presente in sede e in prima linea, lo staff che cura la comunicazione dell'ex premier. Oltre a Rocco Casalino, al fianco di Conte l'ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi Chiara Ricciuti, i ...

lmisculin : Il liveblog del Post è entrato nel vivo, in attesa della chiusura dei seggi. Ci trovate un sacco di dati, informazi… - marcocappato : Le elezioni potrebbero saltare al 25 novembre, attesa decisione su ricorso Cappato - marcocappato : Si è tenuta l’udienza contro l’esclusione della “@ListaReferendum e Democrazia con Cappato” dalle elezioni e per il… - fisco24_info : Elezioni 2022, attesa al quartier generale M5S: (Adnkronos) - Tre sale allestite e servizio sicurezza… - __goodasgold : RT @lmisculin: Il liveblog del Post è entrato nel vivo, in attesa della chiusura dei seggi. Ci trovate un sacco di dati, informazioni, cont… -