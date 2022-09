Domenica In invasa dal cast di Ballando ma non solo: tutti gli ospiti del 25 settembre 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Sarà una puntata scoppiettante quella di Domenica IN di oggi 25 settembre 2022. Mara Venier infatti aprirà le porte del suo studio alla collega Milly Carlucci che dall’8 ottobre tornerà in onda nel sabato sera di Rai 1 con Ballando con le stelle. Nella puntata di oggi quindi, la conduttrice presenterà anche al pubblico di Domenica In e di Rai 1 l’intero cast di questa nuova edizione a pochi giorni dal debutto. Si balla quindi nello studio di Domenica IN ma non solo. Dopo aver dato spazio a Ballando con le stelle, Mara Venier tornerà con le sue interviste faccia a faccia. Tanti anche oggi, gli ospiti. Domenica in anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi 25 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 settembre 2022) Sarà una puntata scoppiettante quella diIN di oggi 25. Mara Venier infatti aprirà le porte del suo studio alla collega Milly Carlucci che dall’8 ottobre tornerà in onda nel sabato sera di Rai 1 concon le stelle. Nella puntata di oggi quindi, la conduttrice presenterà anche al pubblico diIn e di Rai 1 l’interodi questa nuova edizione a pochi giorni dal debutto. Si balla quindi nello studio diIN ma non. Dopo aver dato spazio acon le stelle, Mara Venier tornerà con le sue interviste faccia a faccia. Tanti anche oggi, gliin anticipazioni:glidi oggi 25 ...

