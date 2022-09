Code ai seggi: "Per il tagliando antifrode". E il Viminale avverte: possibili prolungamenti dopo le 23 (Di domenica 25 settembre 2022) File ai seggi elettorali. Potrebbe essere il "tagliando antifrode" a causare rallentamenti e attese più lunghe del previsto. Ma cos'è questo meccanismo che potrebbere essere tra le cause delle Code e dei disagi ai seggi? Previsto dal Rosatellum, l'attuale legge elettorale con la quale sono chiamati al voto gli italiani, il tagliando antifrode è stato introdotto per impedire il voto di scambio, introdurre schede dall'esterno. Un meccanismo che era stato già sperimentato in passato, con le elezioni del 2108. Il Viminale avverte già che saranno possibili prolungamenti dopo le 23, ora in cui sarebbe dovuta scattare la chiusura, perché le operazioni nei seggi sono state ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 settembre 2022) File aielettorali. Potrebbe essere il "" a causare rallentamenti e attese più lunghe del previsto. Ma cos'è questo meccanismo che potrebbere essere tra le cause dellee dei disagi ai? Previsto dal Rosatellum, l'attuale legge elettorale con la quale sono chiamati al voto gli italiani, ilè stato introdotto per impedire il voto di scambio, introdurre schede dall'esterno. Un meccanismo che era stato già sperimentato in passato, con le elezioni del 2108. Ilgià che sarannole 23, ora in cui sarebbe dovuta scattare la chiusura, perché le operazioni neisono state ...

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - SkyTG24 : #Elezioni, che cos'è il tagliando antifrode e perché potrebbe provocare code ai seggi - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Code in alcuni seggi di Roma, anche per il tagliando antifrode. Si tratta di un adesivo rimovibile… - infoitinterno : Elezioni, Saronno al voto: code in Municipio e ai seggi - DeveloperHart : RT @berlusconi: Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lunghissim… -