Casa Moderna. 1-9 ottobre 2022 (Di domenica 25 settembre 2022) Casa Moderna suscita sempre grande attesa e curiosità: lo faràanche quest’anno incontrando le aspettative degli espositori e dei visitatori durante 9 intense giornate di fiera. La 69^ edizione prenderà il via sabato 1° ottobre per concludersi domenica 9 ottobre 2022. Gli spazi espositivi a disposizione sono stati completamente saturati dalla partecipazione degli espositori. Numerose sono le riconferme e significative le nuove presenze. Un dato che testimonia l’importanza di questo storico appuntamento che, anche dopo due anni complessi e tormentati dal Covid, continua ad essere punto di riferimento per le imprese e per le filiere produttive del settore Casa-legno-arredo dove design, sostenibilità, risparmio energetico ed economia circolare fanno la differenza, oggi più che mai ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 settembre 2022)suscita sempre grande attesa e curiosità: lo faràanche quest’anno incontrando le aspettative degli espositori e dei visitatori durante 9 intense giornate di fiera. La 69^ edizione prenderà il via sabato 1°per concludersi domenica 9. Gli spazi espositivi a disposizione sono stati completamente saturati dalla partecipazione degli espositori. Numerose sono le riconferme e significative le nuove presenze. Un dato che testimonia l’importanza di questo storico appuntamento che, anche dopo due anni complessi e tormentati dal Covid, continua ad essere punto di riferimento per le imprese e per le filiere produttive del settore-legno-arredo dove design, sostenibilità, risparmio energetico ed economia circolare fanno la differenza, oggi più che mai ...

