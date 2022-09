Bolletta energia | è la lavatrice a incidere più di tutti | ma con questi 3 trucchi non paghi quasi niente

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 25 settembre 2022) Gli italiani stanno cercando ini modi di capire come contenere i costi in vista delle terribili stangate sulle bollette di luce e gas. Vediamo perché laè effettivamente un grosso problema per quanto riguarda lama anche perché questo problema può essere facilmente risolto. PixabayDa quando è scoppiata la guerra in Ucraina e da quando l’inflazione è salita alle stelle le bollette di luce e gas sono una stangata veramente terribile per le famiglie. I forti consumi dellaMa proprio per questo le associazioni a tutela dei consumatori stanno verificando i consumi di ogni singolo elettrodomestico ed emerge proprio che lasia un vero e proprio nemico delle famiglie italiane. PixabayGli elettrodomestici che consumano tanta...