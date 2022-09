Gazzetta_it : Bebe Vio e il sogno WEmbrace: “La disabilità deve diventare parte della nostra normalità” festivaldellosport - LateralSoia : Bebe Vio ha votato o ha lasciato scheda bianca? - ZaccariaThun : @ZioKlint @oggiscrivo Mi fa lo stesso effetto di Bebè Vio che fa la marketta a Sorgenia. - LateralSoia : Gli unici pieti che amo sono quelli di Bebe Vio - sportli26181512 : Capello racconta un aneddoto sul coraggio: dal papà a Bebe Vio: L'allenatore racconta un aneddoto al Festival dello… -

Il sorriso e l'allegria diaprono l'ultima giornata della quinta edizione del Festival dello Sport di Trento. Nella splendida cornice di Palazzo Geremia è andato in scena l'evento 'Lo sport in un abbraccio', condotto ...In questa edizione: -, così ho messo insieme studio e sport - Cellulare vietato in classe Gli studenti dicono no - Un campus immerso nella natura abr/fsc/gtr SponsorDomenica ricchissima a Trento con un programma straordinario: Bebe Vio, Brignone, Nibali, Goggia, Vonn e tanti altri ...L'allenatore racconta un aneddoto al Festival dello Sport di Trento: "Ho un ammirazione infinita per Bebe Vio, lei è il coraggio. Trasmette una serenità e una voglia di fare incredibile. Io il coraggi ...