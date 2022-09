Avatar 2, James Cameron: "Ho strappato la prima sceneggiatura, ci avevo messo un anno a scriverla" (Di domenica 25 settembre 2022) James Cameron ha rivelato di aver dovuto rinunciare alla prima sceneggiatura di Avatar: La via dell'acqua, sebbene avesse richiesto più di un anno di lavoro. James Cameron ha lavorato per un anno interno ad una sceneggiatura di Avatar: La via dell'acqua, che ha finito per gettare via perché non all'altezza della aspettative che circondano il sequel della pellicola interpretata da Sam Worthington e Zoe Saldaña. Durante un'intervista pubblicata dal The Times UK, Cameron ha parlato del suo processo di scrittura, ammettendo di aver buttato via un anno di lavoro perché la sceneggiatura non era all'altezza dei suoi standard per Avatar. Lo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022)ha rivelato di aver dovuto rinunciare alladi: La via dell'acqua, sebbene avesse richiesto più di undi lavoro.ha lavorato per uninterno ad unadi: La via dell'acqua, che ha finito per gettare via perché non all'altezza della aspettative che circondano il sequel della pellicola interpretata da Sam Worthington e Zoe Saldaña. Durante un'intervista pubblicata dal The Times UK,ha parlato del suo processo di scrittura, ammettendo di aver buttato via undi lavoro perché lanon era all'altezza dei suoi standard per. Lo ...

