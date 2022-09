(Di sabato 24 settembre 2022) Gerard, attaccante dell', ha parlato a Tuttosport: "La famiglia Pozzo da tanti anni crede in me e il mio rapporto co...

Udinese_1896 : 85’ | LA PALLA È IN RETEEEEEE, BIJOLLLLL! Deulofeu batte il corner dalla destra, sul quale interviene di testa Bij… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Deulofeu: 'Stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Deulofeu: 'Stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore' - sportli26181512 : Udinese, Deulofeu: 'Solo continuando a correre forte possiamo vincere altre partite': Gerard Deulofeu, attaccante d… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Deulofeu: 'Stiamo vivendo un momento magico e dobbiamo dargli valore' -

Calciomercato.com

Commenta per primo Gerard, attaccante dell', ha parlato a Tuttosport : 'La famiglia Pozzo da tanti anni crede in me e il mio rapporto con l'è veramente molto forte. Adesso stiamo vivendo un momento ...La prima parte di Serie A 2022/2023 è stata sconvolta come un uragano dal fenomeno. I friuliani, quest'anno allenati da Andrea Sottil, si trovano in 3a posizione dopo 7 ...Gerard. Chi ... Udinese, Deulofeu: 'Solo continuando a correre forte possiamo vincere altre partite' Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«L’Inter anche se ha perso qualche partita, resta una squadra forte ed è lì per lo scudetto insieme a Milan e Napoli. La Juve ora è un po’ più indietro» ...