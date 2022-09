Agenzia_Ansa : Ha impugnato il coltello e nonostante ci fosse in casa il loro figlio di 4 anni, ha colpito più volte la compagna u… - romatoday : Uccide la compagna a coltellate, poi al figlio di 4 anni dice: 'Mamma è caduta' - Today_it : Uccide la compagna a coltellate, poi al figlio di 4 anni dice: 'Mamma è caduta' - PalermoToday : Uccide la compagna a coltellate, poi al figlio di 4 anni dice: 'Mamma è caduta' - giannisassari08 : RT @ilgiornale: Un 35enne di origine moldava, dopo l'ennesima lite con la compagna connazionale, ha impugnato un coltello e le ha tolto la… -

LaLilia Patranel, 41 anni. Nicolò Maja, il padre uccise a martellate madre e sorella: solo lui si salvò. 'Ora inizia una nuova vita, ma non dimentico l'orrore' Le minacce: 'Ti faccio a ...... Lilia voleva lasciarlo, lui minacciava di toglierle il bambino Femminicidio a Spinea: uomo... Nelle ultime settimane Ianosi era tornato all'attacco, minacciando lache ormai gli aveva ...Il racconto di un’amica di Lilia Patranel, la 41enne uccisa nei giorni scorsi a Spinea, nel Veneziano, dal compagno Alexanandru Ianosi Andreeva ...Uno dei cugini di Saman Abbas avrebbe rivelato come la ragazza è stata uccisa la notte del 30 aprile E’ il racconto di un detenuto, quello che oggi permetterebbe di capire come è stata uccisa Saman. O ...