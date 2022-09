Teatro Tram: dal 20 ottobre si riparte in sala tra ricerca, riscritture di classici e monologhi originali (Di sabato 24 settembre 2022) Quest’anno il Teatro Tram di Napoli non si è mai fermato: tanti i progetti estivi (Storie al Verde, Teatro da Abitare, Trame d’Estate) tra novità e conferme in luoghi insoliti e suggestivi, che hanno fatto sentire forte il sapore della ripartenza dopo due anni difficili. Il Tram però ha la sua prima casa a via Port’Alba, nel cuore di Napoli, dove dal 20 ottobre vedrà partire la stagione 2022/2023. Il nuovo ciclo sarà diviso in due parti: il primo, da ottobre 2022 a gennaio 2023, proporrà in cartellone 9 spettacoli, di cui 2 produzioni originali, 1 sostegno alla produzione, 3 debutti assoluti, 7 debutti napoletani. Sarà dato spazio alle giovani compagnie più originali del panorama campano tra spettacoli di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 settembre 2022) Quest’anno ildi Napoli non si è mai fermato: tanti i progetti estivi (Storie al Verde,da Abitare,e d’Estate) tra novità e conferme in luoghi insoliti e suggestivi, che hanno fatto sentire forte il sapore dellanza dopo due anni difficili. Ilperò ha la sua prima casa a via Port’Alba, nel cuore di Napoli, dove dal 20vedrà partire la stagione 2022/2023. Il nuovo ciclo sarà diviso in due parti: il primo, da2022 a gennaio 2023, proporrà in cartellone 9 spettacoli, di cui 2 produzioni, 1 sostegno alla produzione, 3 debutti assoluti, 7 debutti napoletani. Sarà dato spazio alle giovani compagnie piùdel panorama campano tra spettacoli di ...

fattidinapoli : Napoli: Teatro Tram, si riparte il 20 ottobre - - cronachecampane : Teatro Tram, dal 20 ottobre si riparte in sala tra ricerca, riscritture di classici e monologhi originali #Napoli - Annamar16205186 : RT @GTT_Torino: ??Oggi e domani, dalle 10 alle 19, il nuovo tram, costruito per GTT da Hitachi Rail, sarà posizionato in piazza Castello (fr… - GTT_Torino : ??Oggi e domani, dalle 10 alle 19, il nuovo tram, costruito per GTT da Hitachi Rail, sarà posizionato in piazza Cast… -