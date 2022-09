Superbike, Montmelo: assolo di Bautista in gara 1 (Di sabato 24 settembre 2022) Il rosso della Ducati è il colore che domina gara 1 del mondiale Superbike in una Montmelo insolitamente fredda. Alvaro Bautista comanda le operazioni dall’inizio alla fine una corsa dove la frase chiave è la gestione delle gomme. Una gestione che fa una vittima illustre come Toprak Razgatlioglu, oggi giù dal podio. Rea coglie la piazza d’onore, con Garrett Gerloff che ritrova il podio dopo oltre un anno. Benino gli italiani. Superbike, Montmelo: cosa succede in gara 1? Il poleman Iker Lecuona viene bruciato al via dalle due Kawasaki ma soprattutto da Bautista e da Razgatlioglu, partiti dalla seconda e dalla terza fila. Sono loro due a contendersi la prima posizione a suon di giri veloci, con differenze dell’ordine dei centesimi. Rea, invece, è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 settembre 2022) Il rosso della Ducati è il colore che domina1 del mondialein unainsolitamente fredda. Alvarocomanda le operazioni dall’inizio alla fine una corsa dove la frase chiave è la gestione delle gomme. Una gestione che fa una vittima illustre come Toprak Razgatlioglu, oggi giù dal podio. Rea coglie la piazza d’onore, con Garrett Gerloff che ritrova il podio dopo oltre un anno. Benino gli italiani.: cosa succede in1? Il poleman Iker Lecuona viene bruciato al via dalle due Kawasaki ma soprattutto dae da Razgatlioglu, partiti dalla seconda e dalla terza fila. Sono loro due a contendersi la prima posizione a suon di giri veloci, con differenze dell’ordine dei centesimi. Rea, invece, è ...

