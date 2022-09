Simeone racconta | “Avevo una voglia matta di farlo” Poi sullo scudetto e il gol in Champions

(Di sabato 24 settembre 2022) Il Napoli arriva da un’estate complicata durante la quale c’è stata una vera e propria rivoluzione tecnica. I leader come Koulibaly, Mertens e Insigne sono andati via e al loro posto sono arrivati ragazzi giovani con l’obiettivo di ridare linfa vitale ad un progetto che era ormai alla fine di un ciclo. Tra i tanti nuovi arrivi, c’è anche quello di Giovanni, attaccante argentino, arrivato dal Verona. Il “Cholito“, grazie alle sue prestazioni è entrato subito nel cuore dei tifosi napoletani.ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino dove hato il primo impatto con la sua nuova avventura. GiovanniNapoli (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images) Di seguito quanto evidenziato: “Il Napoli sta bene, con i piedi per terra. Questa cosa di essere lassù sia in campionato che ...

