Serie C 2022/23: pareggio tra Fidelis Andria e Picerno, 1-1 allo Stadio Degli Ulivi (Di sabato 24 settembre 2022) Una rete per parte allo Stadio Degli Ulivi, tra Fidelis Andria e Picerno, nel match valevole per la quinta giornata di Serie C, Girone C 2022/23. Biancazzurri che restano al sedicesimo posto a quota 3. Rossoblù che invece blindano l’undicesimo posto con 5 punti in classifica. Padroni di casa che passano in vantaggio al 33esimo minuto: è Urso a sbloccare il match, sbucando bene sul secondo palo e insaccando di testa la rete dell’1-0. pareggio ritrovato poi al 40esimo da Golfo, che qualche minuto prima aveva sfiorato il gol. L’attaccante numero 24 arriva bene su una respinta del portiere e con un gran destro, insacca il pallone in rete. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono bene e sfiorano il ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Una rete per parte, tra, nel match valevole per la quinta giornata diC, Girone C/23. Biancazzurri che restano al sedicesimo posto a quota 3. Rossoblù che invece blindano l’undicesimo posto con 5 punti in classifica. Padroni di casa che passano in vantaggio al 33esimo minuto: è Urso a sbloccare il match, sbucando bene sul secondo palo e insaccando di testa la rete dell’1-0.ritrovato poi al 40esimo da Golfo, che qualche minuto prima aveva sfiorato il gol. L’attaccante numero 24 arriva bene su una respinta del portiere e con un gran destro, insacca il pne in rete. Nella ripresa i padroni di casa gestiscono bene e sfiorano il ...

