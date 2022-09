Serie C 2022/2023, Girone C: frena il Crotone, vincono Catanzaro e Pescara (Di sabato 24 settembre 2022) Sabato pieno di partita di Serie C, in cui si sono giocati tutti i match della giornata. Nella serata, il focus è tutto per il Girone C, con due match giocate nel primo pomeriggio. Monterosi che passa 2-1 contro il Francavilla, a segno per due volte Costantino, di cui una su rigore, e per gli ospiti Patierno, sempre su rigore. Nel primo pomeriggio è solo pareggio 1-1 tra Andria e Picerno: gol di Urso e Golfo. Passando ai match della serata, il Crotone perde la testa della classifica, pareggiando 1-1 in casa del Potenza. A segno Gomez per i calabresi, recuperati poi al minuto 89? da Emmausso. Come detto, il primo posto, anche se a pari punti, non è più del Crotone, ma del Catanzaro, che asfalta il Messina ultimo per 3-0: doppietta di Vandeputte e tris di Iemmello. Appena sotto, quarta vittoria e terzo ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Sabato pieno di partita diC, in cui si sono giocati tutti i match della giornata. Nella serata, il focus è tutto per ilC, con due match giocate nel primo pomeriggio. Monterosi che passa 2-1 contro il Francavilla, a segno per due volte Costantino, di cui una su rigore, e per gli ospiti Patierno, sempre su rigore. Nel primo pomeriggio è solo pareggio 1-1 tra Andria e Picerno: gol di Urso e Golfo. Passando ai match della serata, ilperde la testa della classifica, pareggiando 1-1 in casa del Potenza. A segno Gomez per i calabresi, recuperati poi al minuto 89? da Emmausso. Come detto, il primo posto, anche se a pari punti, non è più del, ma del, che asfalta il Messina ultimo per 3-0: doppietta di Vandeputte e tris di Iemmello. Appena sotto, quarta vittoria e terzo ...

