MotoGP, Marc Marquez non ha smarrito la classe: non appena ha potuto, ha fatto la differenza (Di sabato 24 settembre 2022) Marc Marquez è tornato. Non ci sono altri modi per riassumere quanto visto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia ha dominato la scena, presentandosi in maniera battente e costante e, di conseguenza, stravolgendo orari e condizioni di guida. Uno scenario davvero molto complicato per tutti, su una pista sulla quale non si correva dall’ormai lontano 2019, dal quale è emerso, librandosi sopra l’acqua, l’otto volte campione del mondo. Certo, com’è ben noto le condizioni di bagnato danno al sei volte Re della MotoGP una generosa mano, non costringendolo a mettere alla frusta al 100% il suo fisico reduce dall’ennesimo stop dopo la quarta operazione al braccio destro, ma il talento non si inventa di certo. Quello c’è, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)è tornato. Non ci sono altri modi per riassumere quanto visto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Motegi la pioggia ha dominato la scena, presentandosi in maniera battente e costante e, di conseguenza, stravolgendo orari e condizioni di guida. Uno scenario davvero molto complicato per tutti, su una pista sulla quale non si correva dall’ormai lontano 2019, dal quale è emerso, librandosi sopra l’acqua, l’otto volte campione del mondo. Certo, com’è ben noto le condizioni di bagnato danno al sei volte Re dellauna generosa mano, non costringendolo a mettere alla frusta al 100% il suo fisico reduce dall’ennesimo stop dopo la quarta operazione al braccio destro, ma il talento non si inventa di certo. Quello c’è, ...

