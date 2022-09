Mondiali di Canottaggio | il doppio pesi leggeri maschile è argento

(Di sabato 24 settembre 2022) Racice – La medaglia d’oro ancora non arriva aidiper Pietro Ruta e Stefano Oppo, ma per la quarta volta consecutiva, hanno conquistato la medaglia d’mondiale nelPL chiudendo i 2000 metri di distanza in 6.19.11. Sul bacino remiero di Racice (Rep. Ceca) la coppia azzurra più medagliata in attività ha trovato irraggiungibile l’equipaggio irlandese (6.16.46), vincitore della medaglia d’oro mentre al terzo posto si è classificata la barca ucraina (6.19.53). Dopo il bronzo olimpico di Tokyo 2020 Oppo, campione del mondo con l’otto PL nel 2013, si è aggiudicato con Ruta tre medaglie d’nelle ultime tre edizioni(2017-2018-2019) oltre a un titolo europeo nel 2020 e un bronzo nel 2021. La gara è stata incerta e appassionante. Iniziata da ...

CatelliCatell5 : Canottaggio: ai Mondiali Ruta-Oppo argento doppio pesi leggeri - Sport - ANSA - SMSNEWSOFFICIAL : Pietro Ruta e Stefano Oppo hanno vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di canottaggio di Racice nel doppio PL, br… - zazoomblog : Calendario Mondiali canottaggio 2022 oggi: orari 25 settembre programma tv streaming italiani in gara -… - Sevenpress : Canottaggio – Mondiali Assoluti: un argento e un bronzo nelle specialità olimpiche per l’Italremo - wordsandmore1 : #24settembre oltre #TUDUM #gfvip #SilenzioElettorale #Federer #ElezioniPolitiche2022 #Adani #Mentana #Luca #Rizzo… -

La parola del presidente Federazione ItalianaGiuseppe Abbagnale suidi in corso a Racice... Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 12:30 Corsa In montagna Latemar Mountain Race (replica) da Pampeago [Bolzano] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 13:00: Campionati2022 ...Oggi, sabato 24 settembre, si è disputata la settima giornata dei Mondiali senior 2022 di canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano nove gli equipaggi italiani in gara. Il ...Pietro Ruta e Stefano Oppo, per la quarta volta consecutiva, hanno conquistato la medaglia d'argento mondiale nel doppio PL chiudendo i 2000 metri di distanza in 6.19.11. Sul bacino remiero di Racice ...