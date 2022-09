LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: temporale a Motegi. Slitta il programma della classe regina (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.38 Nuovo aggiornamento dalla Race Direction: le qualifiche della Moto2 non ripartiranno prima delle ore 8.00 italiane (le 15 locali). La visibilità rischia di diventare un tema per la MotoGP nelle prossime ore. 7.35 Arriva finalmente una comunicazione della Direzione Gara: la pit-lane non verrà riaperta prima delle ore 7.45 italiane (le 14.45 locali). Ricordiamo che devono ancora disputarsi gli ultimi 9 minuti delle qualifiche di Moto2. A seguire comincerà il programma della MotoGP. 7.30 La pioggia è incessante a Motegi. Le previsioni meteo non sono incoraggianti e le condizioni non dovrebbero migliorare almeno per mezz’ora. 7.24 La terza sessione di libere della ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.38 Nuovo aggiornamento dalla Race Direction: le qualificheMoto2 non ripartiranno prima delle ore 8.00 italiane (le 15 locali). La visibilità rischia di diventare un tema per lanelle prossime ore. 7.35 Arriva finalmente una comunicazioneDirezione Gara: la pit-lane non verrà riaperta prima delle ore 7.45 italiane (le 14.45 locali). Ricordiamo che devono ancora disputarsi gli ultimi 9 minuti delle qualifiche di Moto2. A seguire comincerà il. 7.30 La pioggia è incessante a. Le previsioni meteo non sono incoraggianti e le condizioni non dovrebbero migliorare almeno per mezz’ora. 7.24 La terza sessione di libere...

