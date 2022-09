LIVE Magnesi-Cacace, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: vince l’Apache per split decision (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE decisione che lascia perplessi, verdetto sicuramente discutibile. vince per split decision Cacace, increndibile. Entrambi i pugili sono convinti di aver vinto. L’iniziativa è sempre stata di Magnesi, ma i colpi più visibili sono stati di Cacace. Finisce il match, non ci resta che attendere il verdetto dei giudici. Magnesi porta alle corde Cacace. Continua la tattica di Cacace di buttarsi addosso a Magnesi. Sinistro di Cacace. Jab di Cacace. Cacace ora prende anche l’iniziativa. Scambio tra i due pugili molto veloce. Ultimo round! Finisce l’undicesimo round con un gancio di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAe che lascia perplessi, verdetto sicuramente discutibile.per, increndibile. Entrambi i pugili sono convinti di aver vinto. L’iniziativa è sempre stata di, ma i colpi più visibili sono stati di. Finisce il match, non ci resta che attendere il verdetto dei giudici.porta alle corde. Continua la tattica didi buttarsi addosso a. Sinistro di. Jab diora prende anche l’iniziativa. Scambio tra i due pugili molto veloce. Ultimo round! Finisce l’undicesimo round con un gancio di ...

