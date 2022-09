LIVE – Foggia-Pescara 0-1, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA) (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 20:30 di sabato 23 settembre il Foggia sfiderà il Pescara in uno scontro tra grande piazze del girone C di Serie C. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 4 e 9 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Foggia-Pescara 0-1 (43? Lescano) 45? + 2? – Finisce qui il primo tempo, non prima dell’infortunio di Peralta però che va ko. Non rientrerà nel secondo tempo. 43? – Vantaggio Pescara!!! Ospiti in avanti con la rete di Lescano. Il 10, al volo, fulmina il portiere avversario: 0-1. 40? – Gara adesso più lenta. Manca poco alla fine della prima frazione. 33? – Vuthaj di ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Alle 20:30 di sabato 23 settembre ilsfiderà ilin uno scontro tra grande piazze delC diC. Una sfida sentitissima e che vede le due squadre con rispettivamente 4 e 9 punti in classifica. Quale sarà il risultato finale della partita? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (43? Lescano) 45? + 2? – Finisce qui il primo tempo, non prima dell’infortunio di Peralta però che va ko. Non rientrerà nel secondo tempo. 43? – Vantaggio!!! Ospiti in avanti con la rete di Lescano. Il 10, al volo, fulmina il portiere avversario: 0-1. 40? – Gara adesso più lenta. Manca poco alla fine della prima frazione. 33? – Vuthaj di ...

zazoomblog : LIVE – Foggia-Pescara 0-0 Serie C 2022-2023: girone C (DIRETTA) - #Foggia-Pescara #Serie #2022-2023: - zazoomblog : Dove vedere Foggia-Pescara streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud? - #vedere #Foggia-Pescara… - zazoomblog : Dove vedere Foggia-Pescara streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud? - #vedere #Foggia-Pescara… - PescaraCalcio : ??Mister Alberto Colombo alla vigilia di Foggia - Pescara - Calciodiretta24 : Foggia - Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -