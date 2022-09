LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: comincia la prova élite a Wollongong! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.38 comincia adesso ufficialmente la prova élite femminile dei Mondiali di Wollongong! 4.37 Qualche problema per Marta Bastianelli durante il trasferimento, prontamente assistita dall’ammiraglia. 4.33 Di seguito il video della partenza delle atlete: The Women Elite and U23 Road Race is underway from Helensburgh!#Wollongong2022 pic.twitter.com/OL1uYsbIxe — UCI (@UCI cycling) September 24, 2022 4.29 Ecco le prime immagini relative al percorso di trasferimento: Let's go #Wollongong2022 @Eurosport ES / @GcnRacing / @NOSwielrennen / @Ciclismortve pic.twitter.com/N2BnlYS9Qe — Movistar Team (@Movistar Team) September 24, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.38adesso ufficialmente ladeidi4.37 Qualche problema per Marta Bastianelli durante il trasferimento, prontamente assistita dall’ammiraglia. 4.33 Di seguito il video della partenza delle atlete: The Women Elite and U23 Road Race is underway from Helensburgh!#Wollongongpic.twitter.com/OL1uYsbIxe — UCI (@UCI cycling) September 24,4.29 Ecco le prime immagini relative al percorso di trasferimento: Let's go #Wollongong@Eurosport ES / @GcnRacing / @NOSwielrennen / @rtve pic.twitter.com/N2BnlYS9Qe — Movistar Team (@Movistar Team) September 24, ...

