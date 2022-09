La parabola di Edda | punk e Hare Krishna

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 settembre 2022) Milano, anni 90. All’apice del successo come cantante del gruppo rock Ritmo Tribale, a tour già cominciato,aveva deciso di uscire dal gruppo. Aveva già fatto qualche piccola fuga, lasciando la band spesso nei guai, tanto che uno dei due chitarristi aveva dovuto prendere il suo posto al microfono. Ma stavolta aveva deciso: definitivo. Non ce la faceva più. Non gli interessava più quella messa in scena che si ripeteva ogni sera, non gli interessava più probabilmente nemmeno la musica, che pure aveva amato tanto e che era stata per trent’anni il suo unico nutrimento, la sua unica fonte di gioia. Aveva un nuovo “amore”, una nuova “compagna”: la droga. E tutto quello che voleva era, semplicemente, scomparire e dedicarsi solo a lei. Notte e giorno, nonostante avesse già abbracciato la fede. Gli amici di sempre con cui era ...