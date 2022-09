Juve Stabia-Viterbese | i convocati di mister Colucci

(Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Il tecnico Leonardoha reso nota la lista dei 25 calciatoriper il match, valevole per la 5a giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, sabato 24 settembre 2022, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Tonucci, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Silipo, Zigoni. Non: Erradi, Sarri. Indisponibili: Esposito. Squalificati: – L'articolo proviene da ...

ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Viterbese, i convocati di Colucci #ForzaJuveStabia - ViViCentro : Juve Stabia-Viterbese, la presentazione del match - ZonaBianconeri : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Viterbese: Curiosità e probabili formazioni. Le vespe lustrano il pungiglione da sera LEGGI L… - ZonaBianconeri : RT @GioacchinoRDiMa: #Juve #Stabia - #Viterbese: #Curiosità e probabili #formazioni. Le #vespe lustrano il pungiglione da sera https://t.co… - GioacchinoRDiMa : #Juve #Stabia - #Viterbese: #Curiosità e probabili #formazioni. Le #vespe lustrano il pungiglione da sera… -

Diretta/ Monterosi(risultato finale 0 - 1): decisivo il gol di Mignanelli IL TESTA A TESTA Siamo pronti a vivere la diretta di Monterosi Tuscia Virtus Francavilla : diamo allora uno ......30 Fidelis Andria Picerno Ore 20:30 Catanzaro Acr Messina Ore 20:30 Foggia Pescara Ore 20:30 Gelbison Taranto Ore 20:30 Giugliano Turris Ore 20:30Viterbese Ore 20:30 Latina Avellino Ore ...L’allenatore appena allontanato dal Benevento scrive 44 all’anagrafe. Il canterano nerazzurro Elia come portafortuna Era eclettico a pelo d’erba, ma come vice di Cristiano Doni non funzionò. Giocando ...Serie C dove vedere Juve Stabia-Viterbese, sabato 24 settembre 2022 ore 20.30. Sfida valida per la quinta giornata di Serie C ...