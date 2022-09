Juve, Bergomi: «Sono “Allegriano”, serve tempo» (Di sabato 24 settembre 2022) Juve, le parole di Beppe Bergomi sul momento difficile di Allegri: «serve tempo perché rientrino alcuni giocatori» Beppe Bergomi ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sul momento difficile della Juve. «Le partite giocate Sono poche, c’è sicuramente tempo per recuperare. La dimostrazione ce la dà la rimonta della Juve dell’ultimo campionato fino a quella sfida con l’Inter che forse avrebbe pure meritato di vincere. Però io penso che a Juve e Inter serva un cambio di passo. Io Sono “Allegriano”, serve tempo perché rientrino alcuni giocatori». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022), le parole di Beppesul momento difficile di Allegri: «perché rientrino alcuni giocatori» Beppeha parlato alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sul momento difficile della. «Le partite giocatepoche, c’è sicuramenteper recuperare. La dimostrazione ce la dà la rimonta delladell’ultimo campionato fino a quella sfida con l’Inter che forse avrebbe pure meritato di vincere. Però io penso che ae Inter serva un cambio di passo. Io”,perché rientrino alcuni giocatori». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU ...

