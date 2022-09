Inter e Juve, due crisi totali che rispecchiano le proprietà (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Non avrà il ritmo della Premier, non avrà i campioni della Liga ma il comunque appassionante campionato di Serie A trova sempre il modo per far parlare di sé. Due bianconerazzurre che volano: la capolista Atalanta e l’Udinese, terza forza del campionato. Inter e Juve sono invece entrate in una rotta di collisione che ha portato entrambe a scontrarsi con la dura realtà dei fatti. Le eterne rivali del pallone italiano vivono una crisi totale. Crollo verticale in cui, dall’identità di gioco alle prestazioni dei singoli, tutto è venuto a mancare. Rispecchiando le debolezze delle proprie società. Inzaghi e Allegri: che il (prevedibile) processo abbia inizio Come ampiamente prevedibile, la pubblica opinione – addetti ai lavori, tifosi – ha messo sul banco degli imputati i capri espiatori più comodi. Vale a dire Inzaghi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set – Non avrà il ritmo della Premier, non avrà i campioni della Liga ma il comunque appassionante campionato di Serie A trova sempre il modo per far parlare di sé. Due bianconerazzurre che volano: la capolista Atalanta e l’Udinese, terza forza del campionato.sono invece entrate in una rotta di collisione che ha portato entrambe a scontrarsi con la dura realtà dei fatti. Le eterne rivali del pallone italiano vivono unatotale. Crollo verticale in cui, dall’identità di gioco alle prestazioni dei singoli, tutto è venuto a mancare. Rispecchiando le debolezze delle proprie società. Inzaghi e Allegri: che il (prevedibile) processo abbia inizio Come ampiamente prevedibile, la pubblica opinione – addetti ai lavori, tifosi – ha messo sul banco degli imputati i capri espiatori più comodi. Vale a dire Inzaghi e ...

